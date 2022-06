Österreicher Peter Bayer kündigt FIA-Führungsrolle

Motorsport-Generalsekretär Peter Bayer verlässt den Automobil-Weltverband (FIA). Die in Paris beheimatete Organisation dankte dem Österreicher, der seit 2021 auch als Exekutivdirektor für die Formel 1 zuständig war, am Mittwoch in einer Aussendung für seinen Einsatz. Zu den Gründen für Bayers Abgang machte die FIA keine Angaben.