Stuttgart wünscht sich Verbleib von Sasa Kalajdzic

Kalajdzic‘ Vertrag beim schwäbischen Bundesligisten läuft noch bis zum 30. Juni 2023. Neben dem FC Bayern München sollen auch Borussia Dortmund und weitere Topclubs an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert sein. Der Stürmer erzielte in seinen bisherigen drei Jahren in Stuttgart 24 Pflichtspiel-Tore, wurde aber auch mehrfach von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Die gewünschte Ablösesumme der Schwaben soll bei rund 30 Millionen Euro liegen.