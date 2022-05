Kalajdzic: „Weiß nicht, ob es danach Streit gibt“

Baumgartner offen für andere Teams

Auch bei Christoph Baumgartner steht eine Entscheidung an. „Für mich zählt in erster Linie die TSG, weil es ein Verein ist, bei dem ich mich sehr wohlfühle“, so der Hoffenheim-Legionär. Dennoch gäbe es in Deutschland, Spanien und in Italien „sehr reizvolle Vereine“, für die der 22-Jährige offen wäre.