„Die Waffe gehört zur US-amerikanischen Kultur!“

„Wer Wahl in den USA gewinnen will, greift Waffengesetz nicht an“

Der Grund, warum die USA das Land mit den meisten Waffen pro Kopf ist, sei laut dem österreichisch-amerikanischen Anwalt Robin Lumsden der „hohen Selbstverantwortung für die eigene Sicherheit“ zuzuschreiben. Es herrsche nach der Wahnsinnstat in einer texanischen Volksschule im ganzen Land eine „große Betroffenheit“, denn: „Die Amerikaner sind trotz ihrer Liebe zu Waffen keine Unmenschen.“ Der Grund, warum sich dennoch im Gesetz nichts ändert, ist für ihn klar: „Kein Politiker, der eine Wahl gewinnen will, wird dieses Thema angreifen!“, so Lumsden.