„Kein einziger Österreicher fuhr zum Tanken rüber“

Noch sind die Tankstellen in Oberösterreich deutlich billiger als im angrenzenden Bayern, wo am Mittwoch der Tankrabatt schlagend wurde. „Kein einziger Österreicher fuhr rüber“, zeigte ein Lokalaugenschein nach der Preissenkung. Auch die Schlangen an den Zapfsäulen blieben aus. „Weil vor der Senkung die Preise so stark angehoben wurden, war vorauszusehen, dass es bei uns in Bayern teurer bleiben würde, und viele haben in Österreich getankt“, berichten Tankstellenbetreiber jenseits der Grenze, wo jetzt an den meisten Zapfsäulen der Sprit unter zwei Euro kostet.