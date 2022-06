Steuern auf Sprit reduzieren? Kocher dagegen

Neues Lehrberufspaket beschlossen

Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat zusätzlich ein neues Lehrberufspaket fixiert. Dieses ergänzt die Lehrberufsliste um Ausbildungsmöglichkeiten im Technik-und Handwerkbereich. Durch das neue Paket werden fünf Lehrberufe modernisiert und an aktuelle Anforderungen in der Arbeitswelt angepasst. Dabei werden drei Berufsbilder (Tischlerei, Tischlereitechnik, Kunststoffformgebung) erneuert und zwei Lehrberufe (Metalltechnik, Mechatronik) um weitere Ausbildungsmodule erweitert. Das Paket betrifft insgesamt 3500 Lehrverhältnisse und soll am 1. August 2022 in Kraft treten.