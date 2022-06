So wenig Arbeitslose gab es zuletzt vor 30 Jahren

„Müssen noch Fahrt aufnehmen“

„Zur Abmilderung des Arbeitskräftemangels ist entschlossenes Handeln auf allen Ebenen erforderlich. Das Verhindern von Ausbildungsabbrüchen, die bessere Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben, Gesundheitsprävention und qualifizierte Zuwanderung zählen dabei zu den wichtigsten Ansatzpunkten. An diesen Themen wird in Tirol seit Jahren durchaus erfolgreich gearbeitet. Die aktuellen Zahlen zeigen uns jedoch, dass wir hier deutlich Fahrt aufnehmen müssen“, so Tirols AMS-Chef Alfred Lercher.