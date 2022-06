Spürbarer Rückgang bei der Arbeitslosigkeit im Mai

Ende Mai waren 311.543 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, davon befanden sich 237.818 auf Jobsuche und 73.725 in Schulungsmaßnahmen des AMS. „Verglichen mit Ende April bedeutet das einen spürbaren Rückgang bei der Arbeitslosigkeit, und zwar um 15.765 Personen. Gleichzeitig waren beim AMS Ende Mai 138.134 offene Stellen gemeldet. Dieser Wert stellt nach den Rekordwerten der vergangenen drei Monate erneut ein Allzeithoch an offenen Stellen am österreichischen Arbeitsmarkt dar“, so Arbeitsminister Martin Kocher rückblickend auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt im Mai.