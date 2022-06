Die FPÖ Oberösterreich baut ihr Führungsteam um - als Ergebnis eines intensiven parteiinternen Prozesses, wie Parteichef Manfred Haimbuchner am Mittwoch bekanntgab. Seit Herbst 2021 sei an dieser Umgestaltung gearbeitet, „Hunderte Fragebögen“ seien ausgefüllt worden. Herausgekommen ist ein Wechsel im obersten Parteimanagement: Nach knapp acht Jahren scheidet der Innviertler Erwin Schreiner aus dem Amt, ihm folgt Michael Gruber nach. Der 46-jährige Berufssoldat ist seit 2015 Landtagsabgeordneter zum Oö. Landtag. Er ist FPÖ-Bezirksparteiobmann in Kirchdorf an der Krems und FPÖ-Ortsparteiobmann in Pettenbach, wo er auch als Vizebürgermeister tätig ist.