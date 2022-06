Dringender Blutspendeaufruf vom Roten Kreuz

Aktuell ist die Zahl der Menschen, die zur Blutspende kommen, stark gesunken. Der medizinische Leiter der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in Kärnten, Dr. Albert Sima, sieht die Patientenversorgung in einer angespannten Lage:„Da es sich um einen bundesweiten Spenderrückgang handelt, herrscht überall Mangel und die Blutspendedienste können sich auch nicht gegenseitig aushelfen. Wir appellieren daher im Namen der Patientinnen und Patienten ausdrücklich an die Menschen in Kärnten, zur Blutspende zu kommen!“