Uvalde nimmt Abschied: Zwei Mädchen (10) beerdigt

Die texanische Kleinstadt Uvalde hat am Dienstag Abschied von den ersten Opfern des Massakers an einer Volksschule genommen. Der silberfarbene Sarg der zehnjährigen Amerie Jo Garza wurde in der Früh von sechs Sargträgern in die katholische Kirche zum Heiligen Herzen getragen. Die zehnjährige Maite Yuleana Rodriguez wurde ebenfalls Dienstag beigesetzt.