Waffen & Amok: Was ist los mit den Amerikanern?

19 Kinder tot: Blutigstes Schulmassaker seit zehn Jahren

Obwohl Meldungen von Schlussattentaten in den USA leider eine traurige Häufigkeit haben, war der Amoklauf in Uvalde das blutigste Schulmassaker in den USA seit fast zehn Jahren. Und trotzdem scheint sich dort nicht besonders viel zu ändern. In keinem anderen Land der Erde sind so viele Waffen im Umlauf wie in den USA. Es gibt dort sogar mehr Schusswaffen als Bürger, nämlich 120 Stück pro 100 Einwohner!