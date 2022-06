„Landwirtschaft muss kostendeckend produzieren“

Die Versorgung mit Lebensmitteln ist in den vergangenen Jahren erstmals in der Coronapandemie zu einem auch in der Öffentlichkeit breit diskutierten Thema geworden. Der Krieg in der Ukraine hat nun sein Übriges dazugetan, dass uns die Abhängigkeit vom Ausland in Sachen Lebensmittel noch einmal überdeutlich vor Augen geführt wird.