Verirrter Orca in der Seine tot aufgefunden

Schwamm nicht zum Meer

Laut der Forschungsgruppe Meeressäuger (GEEC) sah die Besatzung eines Trawlers den Wal erstmals Anfang April, etwa 30 Kilometer vor der normannischen Küste entfernt. Seither wurde er immer wieder entlang der Küste, in der Seine-Mündung sowie sogar rund 60 Kilometer flussaufwärts in der Seine bei Yainville entdeckt. Statt sich Richtung Meer zu bewegen, soll das Tier desorientiert immer hin und her geschwommen sein. Bei dem Rettungsversuch am Samstag war noch versucht worden, den Orca mithilfe von Walgeräuschen Richtung Meer zu leiten.