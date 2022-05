Kiev-Operettentheater in Wien: Musik gegen Krieg

Nun sind Solistinnen des Nationalen Akademischen Operettentheaters Kiev samt dem Virsky Ukrainian National Folk Dance Ensemble am Werk - ebenfalls mit an Bord ist der bekannte Star-Geiger Vasyl Popadiuk. In der Gala beweisen sie mit Operettenklängen, klassischen Darbietungen und traditionellem Tanz: Musik vereint! Kunst ist die gemeinsame Sprache aller Völker - eine Sprache für den Frieden. Für viele Künstler ist es die erste Gelegenheit, seit Ausbruch dieses nicht zu verstehenden Krieges wieder live aufzutreten und damit ihr Land und ihre Heimat zu unterstützen.