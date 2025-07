Heinrich Kulka und das Wohnen in begehbaren Möbeln

Was schuf Adolf Loos, was Heinrich Kulka?

Für „Architektur im Ringturm“ kuratierten Adolph Stiller & Stefan Templ eine Kulka-Ausstellung, die mit neuen Dokumenten aus internationalen Archiven offene Fragen zu klären versucht: etwa nach dem Anteil Kulkas, eines „Pioniers der Moderne“, an den Bauten des Revoluzzers Adolf Loos, dessen „rechte Hand“ er war und der ihn bei vielen Projekten eingebunden hat. Aus gesundheitlichen Gründen übertrug er ihm sogar die Leitung seines Pariser Büros. In seiner Schrift „Ins Leere gesprochen“ bedankte sich Loos dafür.