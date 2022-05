Mit 2,5 Promille in Kolonne gerast - 6 Verletzte

Sechs Verletzte hat ein Alkounfall am Freitagabend im Wiener Bezirk Brigittenau gefordert. Ein 27-jähriger Autofahrer war laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise am Handelskai Richtung Freudenau unterwegs. An der Kreuzung mit der Stromstraße fuhr er auf eine stehende Fahrzeugkolonne auf.