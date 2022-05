VAR: Kommunikation ist im wahrsten Sinne im Keller

Das versteht kein Mensch mehr. Die Angst vor „Abzügen in der Schiri-Benotung“ darf da kein Argument sein.Jeder Schiri startet mit 8,4 Punkten, mit „gut, erwarteter Leistungslevel“ in ein Spiel. Jede falsche Gelbe Karte kostet 0,1 Punkte. Bei jedem schweren Fehler (Elfmeter, Ausschluss) werden 0,5 abgezogen.Aber: Es kostet keine Punkte, wenn man sich die Szene anschaut. Sondern nur, wenn man die Entscheidung ändert. Was kontraproduktiv ist, abschreckt, sich vom VAR „overrulen“ zu lassen. Der Schwachsinn ist aber auf internationalem Mist gewachsen, keine österreichische Erfindung.