Grüll: „Wenn das kein Elfmeter ist, dann …“

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol): „Natürlich ist es ein schwieriges Unterfangen, in Hütteldorf aufgrund der Auswärtstorregel mit zwei Toren Abstand zu gewinnen. Rapid hat verdient gewonnen, weil sie uns in den ersten 20 Minuten den Stecker gezogen haben. Da waren sie geistig und in allen Belangen frischer. Mich stören die beiden Gegentore, weil wir zwei haarsträubende Ballverluste gehabt haben. Rapid war extrem giftig. Mit dem Anschlusstreffer waren wir plötzlich wieder dabei und sind gefühlt ebenbürtig geworden. Es hat dann nicht mehr gereicht, weil uns die Kräfte verlassen haben und von den Wechselspielern extrem wenig gekommen ist. Wir müssen das jetzt in Ruhe aufarbeiten, clever regenerieren und dann schauen, dass wir in Wien das Unmögliche möglich machen.“