Anna Netrebko tritt 2023 wieder in Österreich auf

Nach Auftritten in Monaco und Paris will die österreichisch-russische Starsopranistin Anna Netrebko, die wegen ihrer zögerlichen Haltung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in der Kritik stand, auch wieder in Österreich singen. Am 6. September 2023 ist mit Ehemann Yusif Eyvazov ein Auftritt im Wiener Konzerthaus geplant. Am Programm stehen die „schönsten Arien und Duette der italienischen, französischen und russischen Oper“.