Anna Netrebko: „Verurteile Krieg gegen Ukraine“

„Fehlende Distanzierung“ zu Putin

Den Anfang bei den Annullierungen von Netrebkos Engagements hatte die Bayerische Staatsoper gemacht, wegen „fehlender ausreichender Distanzierung“ zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Auch der russische Dirigent Valery Gergiev verlor aus dem gleichen Grund Engagements in Mailand und München. An der Metropolitan Opera in New York wird Netrebko bei den Vorstellungen im Frühling durch die ukrainische Sopranistin Liudmyla Monastyrska ersetzt.