Ukrainerin ersetzt Netrebko an New Yorker Met

Die russisch-österreichische Opernsängerin Anna Netrebko hat all ihre Auftritte in den kommenden Monaten abgesagt. Auch jene an der Metropolitan Opera in New York. Das sei geschehen, weil sie dem russischen Präsidenten Putin nicht öffentlich die Unterstützung verweigert habe, wie man es verlangt hatte, teilte das Opernhaus am Donnerstag mit. In ihrer Rolle der Turandot wird Netrebko bei den Vorstellungen im Frühling durch die ukrainische Sopranistin Liudmyla Monastyrska ersetzt.