„Lorenz war mein Bub und mein ganz großer Stolz“

Es muss ein Gefühl sein, als sehe man die Welt nur mehr wie durch einen Schleier. Was geht in einem vor, wenn man sein Kind verliert? Wie kann man nach so einem Schicksalsschlag weitermachen? Fragen, die uns auf dem Weg nach Vorau nicht loslassen. Weil man mitfühlt und bei so einer Tragödie gar nicht anders kann, als sich in die Lage jener Personen zu versetzen, die direkt betroffen sind.