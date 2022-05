Fahrer fuhr weiter - 16-Jähriger starb in Graben

Reanimation erfolglos

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld dürfte zu Fuß in Richtung Vorau unterwegs gewesen, von einem vorbeikommenden Pkw erfasst und in weiterer Folge in den Straßengraben geschleudert worden sein. Der unbekannte Lenker beging offenbar Fahrerflucht. Die Reanimation des 16-Jährigen durch den Notarzt blieb erfolglos, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.