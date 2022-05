Steirer (16) zum Sterben in Graben liegen gelassen

Ein junger Oststeirer wurde in der Nacht auf Donnerstag in Vorau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von einem Pkw erfasst und in den Graben geschleudert. Der 16-Jährige starb, der Lenker fuhr weiter. „Es ist völlig unfassbar, was da passiert ist“, zeigte sich der örtliche Bürgermeister gegenüber der „Krone“ geschockt.