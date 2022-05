Husky sprang Rollstuhlfahrer an: Krankenhaus

Diesen Abendspaziergang hatte sich ein Ehepaar in Waidhofen an der Thaya im Waldviertel bestimmt viel ruhiger vorgestellt. Als die 58-jährige Frau mit ihrem im Rollstuhl sitzenden Ehemann am Donnerstag auf einem Waldweg unterwegs ist, erlebten sie wahre Schreckmomente: Plötzlich sprang ein frei laufender Husky den gehbehinderten 53-Jährigen an.