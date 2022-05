19-Jähriger verpasste Kontrahenten Faustschlag

Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein Klagenfurter (19) schwer verletzt. Sein Kontrahent - ein 19-jähriger St. Veieter - schlug ihm mit der Faust ins Gesicht - Nasenbeinbruch! Die Männer waren am Donnerstag gegen 0.30 Uhr in einem Lokal in Klagenfurt in Streit geraten. Sie werden angezeigt.