Design aus Graz: Ein neuer Schuh aus altem Stoff

Die Antwort fand die Grazerin, die in diversen Schuhunternehmen in China, Hongkong, Italien und Rumänien geschnuppert und in der Schuhhauptstadt Mailand Design und Technik studiert hat, ausgerechnet am Fuß des Cousins. „Er kam vom Türkei-Urlaub mit einem bemerkenswerten Paar zurück.“ Also fuhr sie nach Istanbul und machte die kleine, familiengeführte Schuhmanufaktur ausfindig. Und erarbeitete dort mit Vater und Sohn ihren Loafer, der vor Ort handgefertigt wird. Mittels Upcycling! „Nämlich aus Kelim, einen antiken, handgewebten Wandteppich, der seit Tausenden Jahren für Möbel und Accessoires verwendet wird. Ich habe herausgefunden, dass man früher damit auch Schuhe gemacht hat.“