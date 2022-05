Millionen blaue Blüten blühen im Ennstal

Der Holzturm inmitten der Naturschutzflächen gibt einen herrlichen Ausblick auf die Iris-Wiesen und die Weite des Ennstals. Für ein respektvolles Miteinander in diesem wertvollen und sensiblen Naturraum ist auf drei Dinge zu achten: Hunde an die Leine, auf den Wegen bleiben und keine Blumen pflücken. Wir haben den Besuch der Iris-Wiesen mit einer gemütlichen Tour nach Pürgg verbunden und somit zwei Sehenswürdigkeiten in der Obersteiermark auf wanderbare Weise vereint.