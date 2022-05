Elf Neugeborene bei Brand in Krankenhaus gestorben

Im westafrikanischen Staat Senegal sind elf Neugeborene bei einem Brand in einem Krankenhaus ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht in der Entbindungsstation des Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh Hospital in der Stadt Tivaouane ausgebrochen, schrieb der Präsident des Landes, Macky Sall, am Donnerstag auf Twitter.