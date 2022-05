Schwerkranken einen Moment der Freude schenken

Familien ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Damit für schwerstkranke Menschen Herzenswünsche in Erfüllung gehen können, ist das Rote Kreuz nach pandemiebedingter Pause seit Kurzem wieder im Einsatz. „Wir wollen so Menschen helfen, die aufgrund ihrer Erkrankung ans Bett gefesselt sind“, erklärt Rotkreuz-Landesgeschäftsführer Thomas Wallisch. „Kinderburg mobil“ ist österreichweit unterwegs - aus organisatorischen Gründen muss das Fahrziel innerhalb eines Tages gut erreichbar sein. Das Angebot richtet sich vor allem an Familien mit Kindern, die Kosten dafür werden vom Roten Kreuz über Spenden finanziert.