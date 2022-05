Finnland-Comeback der MotoGP erneut verschoben

Die in den beiden vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagte Premiere des Motorrad-Grand-Prix von Finnland in Iitti verzögert sich weiter. Die Rennen der Straßen-WM und des MotoE-Weltcups, die am Wochenende vom 9. und 10. Juli geplant waren, finden auch in diesem Jahr nicht statt.