US-Open-Siegerin Raducanu bereits in 2. Runde out

US-Open-Siegerin Emma Raducanu (12) backt seit ihrem Triumph im September in New York auf Grand-Slam-Ebene weiter kleine Semmeln. Wie im Jänner bei den Australian Open schied die Britin am Mittwoch auch bei den French Open bereits in der zweiten Runde aus, gegen die Weißrussin Aljaksandra Sasnowitsch kassierte sie eine 6:3-1:6-1:6-Niederlage. Mit Viktoria Asarenka (15) kam durch ein 6:1, 7:6(3) gegen die Deutsche Andrea Petkovic eine weitere Weißrussin in die dritte Runde.