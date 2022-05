Asfinag nimmt Strafe für NGO-Hilfstransport zurück

Der Lkw einer italienischen NGO, der Hilfsgüter in die ukrainische Stadt Kramatorsk geliefert hatte, ist am Dienstag auf dem Heimweg auf der Südautobahn (A2) in Kärnten kurz vor der italienischen Grenze angehalten und gestraft worden. Nun gab die Asfinag bekannt, dass man die Ersatzmautforderung für die Hilfsorganisation Budoni Soccorso zurückziehen werde.