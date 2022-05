Kärntner Soldat wird mit Rap zum Internet-Hit

Solo-Auftritt am Militärmusikfestival

In dem Bundesheer-Rap beschreibt er seine Tätigkeit als Informationsoffizier beim Militärmusikfestival und dass für jeden musikalischen Geschmack etwas geboten werden wird. Das Video kam in den Sozialen Medien jedenfalls sehr gut an. Platzer: „Ich bin überwältigt von diesem medialen Echo. Es ist mir eine Ehre, als Informationsoffizier für das Militärkommando mit meinen künstlerischen Fähigkeiten auch einen Beitrag zum Militärmusikfestival 2022 und damit auch zur österreichischen Kulturlandschaft beigetragen zu haben.“