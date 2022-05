Wasserknappheit: Notversorgung durch Feuerwehr

Bis Montag soll es Entwarnung geben

„Über die Nacht konnte das technische Gebrechen behoben und der Speicher wieder bis zur Hälfte gefüllt werden. Die Versorgung ist also wieder gesichert!“, erklärt Mario Snobe, Amtsleiter von Griffen. Trotzdem solle man auf starken Wasserverbrauch derzeit noch verzichten. „Die technische Anlage wird auf etliche weitere Probleme geprüft, bevor wir Entwarnung geben!“, so Snobe. Bis Montag sollte alles wieder in Ordnung sein.