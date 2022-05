Lochauer Pleiten-Frühjahr sorgt für Ratlosigkeit

Mit 42 Punkten ging der SV Lochau als Vorarlbergliga-Tabellenführer im vergangenen November in die Winterpause, das Team von Coach Rifat Sen hatte einen beeindruckenden Herbst gespielt. Dementsprechend hoch war natürlich auch die Erwartungshaltung für das Frühjahr. „Aber wir sind leider nie mehr in diesen Lauf gekommen“, bedauert Sen, „im Herbst hat alles funktioniert - jetzt ist das genaue Gegenteil der Fall. Aber leider kann niemand von uns genau festmachen, was das Problem ist.“