Marketing-Gag aus der ÖVP

Hingegen werden Sonderdividenden für Stromkonzerne, deren Gewinne aufgrund der hohen Erzeugerpreise in die Höhe schießen, in ganz Europa diskutiert. Das Geld kann der Staat dann an Einkommensschwache zurückgeben. Das hätte den großen Vorteil, dass alle davon profitieren und nicht nur ein paar Tausend.