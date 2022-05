Wer jetzt von den neuen Strom-Rabatten profitiert

Nehammer: „Spürbare Erleichterung“

Der Bundeskanzler zeigte sich jedenfalls erfreut über den Schritt des Verbunds: Es sei klar, dass die Politik die Effekte einer europaweiten Inflation nicht alleine abfedern kann, so Nehammer in einer Aussendung. „Umso erfreulicher ist, dass nun auch der heimische Energie-Anbieter VERBUND einen Beitrag dazu leistet (…) Das ist eine spürbare Erleichterung in einer schwierigen Zeit“, so Nehammer.