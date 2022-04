Kern zu Energieengpass: „Da kommt ein Tsunami“

Begrenzte Alternativen

Gleichzeitig aber würden manche gewaltige Gewinne machen, kritisierte er neben der Preisbildung vor allem die Spekulationen am Energiemarkt: „Wenn die Kanonen donnern, dann wird’s interessant - das Geschäftsmodell dahinter, das muss man durchbrechen.“ Die Alternativen zur jetzigen Situation seien jedenfalls begrenzt: So würden sich etwa am Beispiel von Flüssiggas neben den USA vor allem Katar, die Emirate und der Iran anbieten - was aber erneut eine Abhängigkeit von weiteren autokratischen Ländern bedeute.