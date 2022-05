E-Control: Anbieter dürfen Strom günstiger machen

Obwohl sich Österreich damit rühmt, schon lange auf erneuerbare Energien zu setzen, sind auch hierzulande die Strompreise in schwindelnde Höhen gestiegen. Dies müsste jedoch nicht so sein, zeigte sich nun E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch überzeugt - tatsächlich hätten die Energieerzeuger „unternehmerischen Spielraum“, so seine Erklärung. Auch die Agenda-Austria hält den Preis für gestaltbar.