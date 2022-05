„Airbag-Westen“ für die Kärntner Motorradpolizei

Insgesamt sechs Stück dieser Westen hat das Verkehrssicherheitsreferat des Landes Kärnten für die heurige Motorradsaison angeschafft. Der Leiter der Verkehrsabteilung, Oberst Adolf Winkler, nahm diese am Montag entgegen. Das Airbag-System wird als Weste am Körper getragen. Die zusätzliche Knautschzone in Kombination mit dem integrierten Rückenprotektor bietet im Fall eines Unfalles einen erheblich besseren Schutz.