Graz: Video zeigt Drogen-Lenker bei Fluchtversuch

Die Szene hat so einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen. An der Ecke Keplerstraße/Babenbergerstraße halten Dutzende ihre Smartphones in Richtung des roten Autowracks. Der Airbag dampft noch, als ein verwirrt wirkender junger Mann aussteigt. Kurz versucht er sich zu orientieren - und versucht, wegzulaufen.