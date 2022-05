In der Nacht Tresor aus Bürogebäude gestohlen

Bei Diebstahl von Lkw Batterien erwischt

Am Montag ertappte ein Firmenbesitzer in Völkermarkt zwei Täter, die gerade sechs Lkw-Batterien in einen weißen Kastenwagen mit bulgarischem Kennzeichen brachten. Sie konnten jedoch mit ihrer Beute im Wert von ein paar hundert Euro fliehen. Eine erste Fahndung brachte kein Ergebnis.