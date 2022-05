Schwarzach: Nur noch Platz für Pongauer Babys

Ab sofort können Schwangere, die nicht im Pongau wohnen, ihr Kind nicht mehr im Schwarzacher Krankenhaus bekommen. „400 Normalgeburten von Frauen jährlich, die außerhalb des Pongaus wohnen, aber in das Kardinal Schwarenberg Klinikum Schwarzach zur Entbindung kommen, werden künftig in den Krankenhäusern Zell am See, St. Johann in Tirol, Hallein, Schladming und im Uniklinikum Salzburg durchgeführt. Die 400 Normalgeburten bedeuten ein Drittel aller Entbindungen“, teilte das Spital am Montag via Aussendung mit.