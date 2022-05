Der Start von BC Vienna schreit nach dem Titel

Defense als Matchwinner

Die Swans zerbrachen an der Defense. „Weil die so großartig war, haben wir gewonnen. Dafür bin ich da“, so Aramis Naglic. Keine Arroganz, nur die Wahrheit. Der BC-Coach hat die Startruppe im Griff, verbietet Egotrips. Das macht Wiens Stärke aus, schreit nach Titel.Obgleich Stazic ergänzt: „Serien können sich schnell drehen.“ Nach gestern schwer zu glauben, aber abwarten. Donnerstag geht’s nach Gmunden.