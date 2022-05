Adeyemi hängt in der Warteschleife

Wettbewerbsvorteil für Vrioni

„Die Tore aus dem Europacup-Playoff werden in die Torschützenliste übernommen“, bekräftigte die Liga in einer Aussendung. Aus diesem Grund hängt Adeyemi in der Warteschleife. Denn WSG-Akteur Giacomo Vrioni hält aktuell bei 17 Volltreffern und kann den künftigen BVB-Stürmer noch abfangen. Fraglich, ob das fair ist, da ein Gros der Klubs nur 32 Partien absolviert, die Playoff-Starter hingegen mehr. Zumal bei Adeyemi hinzukommt, dass er in der Meistergruppe auch noch stärkere Gegner hatte als Vrioni, der in der Qualigruppe gegen Altach, Admira und Co. auflief.