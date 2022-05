Dieser Knirps wurde zum Pokalhelden

Es dauerte nicht lange, bis er für den USC Abersee auflief und in die Fußstapfen von Opa Konrad und Papa Konrad – ja, der Name hat bei den Laimers Tradition – trat. Dass der heute 24-Jährige, der 2017 nach Leipzig wechselte, großes Talent mitbrachte, zeichnete sich früh ab. An eine Position war er dabei nicht gebunden. „Bei mir hat er überall gespielt“, verrät der Papa, zugleich der erste Trainer des 20-fachen Teamspielers.