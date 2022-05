Marsch gelingt Rettung auf den letzten Drücker

Bis zum Schluss gezittert

Ein Treffer von Gelhardt in der 19. Minute wurde wegen knapper Abseitsstellung aberkannt. Jubel herrschte auf der Leeds-Betreuerbank in der 56. Minute, als Raphinha einen Elfmeter zur Gästeführung verwertete. 22 Minuten später der Schock: Canos glich für Brentford aus. Nur wenige Augenblicke später kassierte dieser die Gelb-rote Karte und flog vom Platz. In der allerletzten Minute war es schließlich Harrison, der Leeds noch einmal jubeln ließ. Zittern musste United dennoch bis zum Schluss, da es auch im Parallelspiel spannend blieb.