Mit Traktor mehrere hundert Meter abgestürzt

Der Mann war mit seinem Traktor wegen Heuarbeiten auf der Wiese eines Freundes in Griffen unterwegs. In einem steil abfallenden Bereich geriet er plötzlich in Rutschen. Der Traktor überschlug sich samt Heuwender mehrere Male und kam erst einige hundert Meter weiter unten zum Stillstand. Der 66-Jährige stürzte dabei aus der Fahrerkabine und blieb schwer verletzt auf der Wiese liegen. Den Unfall hat eine Nachbarin beobachtet. Sie alarmierte sofort die Rettungskräfte.